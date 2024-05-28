Ä£È¯°æ »ç¾÷¿¡ ¾÷°èµµ ÁÖ¸ñ¡¦ ±Û·Î¹ú ±â¾÷ µµ¾à

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2022³â ¼ÒÇü¸ðµâ¿øÀü(SMR) »ç¾÷ ÁøÃâÀ» ¼±¾ðÇÑ DLÀÌ¾Ø¾¾´Â Áö³ÇØ 1¿ù 2¸¸ ´Þ·¯(¾à 250¾ï¿ø) ±Ô¸ð ÀüÈ¯»çÃ¤¸¦ ÀÎ¼öÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ¹Ì±¹ SMR °³¹ß»ç ¿¢½º¿¡³ÊÁö¿¡ ´ëÇÑ Àü·«Àû ÅõÀÚ¸¦ °áÁ¤Çß´Ù. ¿¢½º¿¡³ÊÁö´Â ¹°ÀÌ ¾Æ´Ñ »õ·Î¿î ³Ã°¢Àç¸¦ Àû¿ëÇÏ´Â ºñ°æ¼ö·ÎÇü 4¼¼´ë SMR ºÐ¾ß ¼±µÎÁÖÀÚ´Ù. DLÀÌ¾Ø¾¾´Â ÀÌ»êÈÅº¼Ò Æ÷Áý¡¤È°¿ë¡¤ÀúÀå ¼³ºñ(CCUS) ¹× Ä£È¯°æ ¼ö¼Ò»ç¾÷ Àü¹® È¸»ç Ä«º»ÄÚ¸¦ ÅëÇØ Å»Åº¼Ò »ç¾÷¿¡µµ ¼Óµµ¸¦ ³»°í ÀÖ´Ù.
DLÄÉ¹ÌÄ®Àº 2022³â ÀÎ¼öÇÑ ¼¼°è ÃÖ´ë ±Ô¸ð ¹ÙÀÌ¿ÀÄÉ¹ÌÄ®±â¾÷ Å©·¹ÀÌÆ°°ú ¼ÕÀâ°í °íºÎ°¡ ½ºÆä¼ÈÆ¼ Á¦Ç°À» È®´ëÇÏ±â À§ÇØ ³ë·Â ÁßÀÌ´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ ÀÚÈ¸»ç Ä«¸®ÇÃ·º½º´Â ½Ì°¡Æ÷¸£¿¡ ¼¼°è ÃÖ´ë ±Ô¸ð ÀÌ¼ÒÇÁ·» ¶óÅØ½º(IRL) °øÀåÀ» Âø°øÇØ ¿ÃÇØ ÇÏ¹Ý±âºÎÅÍ »ý»ê¿¡ µ¹ÀÔÇÑ´Ù. ÀÌ È¸»ç´Â ¼ö¼ú Àå°©¿ë ÇÕ¼º°í¹« ¿ø·á ½ÃÀåÀÇ ±Û·Î¹ú 1À§ ±â¾÷ÀÌ´Ù.
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GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö