KÇªµå, ¹Ì±¹ ¼º°ø ¹ßÆÇ »ï¾Æ ¼¼°è½ÃÀå ³ë¸°´Ù

CJÁ¦ÀÏÁ¦´çÀº ¹Ì±¹ ½ÄÇ°»ç¾÷ È®´ë¿¡ ÀÖ¾î ÇÑ½ÄÀÇ ¸À°ú °¡Ä¡, ÇÑ±¹½Ä ½Ä¹®È¸¦ ÀüÆÄÇÏ´Â ±Û·Î¹ú ´ëÇ¥ ºê·£µå ¡®ºñºñ°í¡¯ À°¼º¿¡ ½ÉÇ÷À» ±â¿ï¿´´Ù. ¡®ºñºñ°í ¸¸µÎ¡¯¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¡®K-Mandu¡¯ ½Åµå·Ò È®»ê¿¡ ÁÖ·ÂÇÏ¸ç ´«¿¡ ¶ç´Â ¼º°ú¸¦ °Åµ×´Ù.
CJÁ¦ÀÏÁ¦´çÀº ¹Ì±¹ ÇöÁö¿¡¼ ¼ö³â°£ 1000¾ï¿ø¿¡ ´ÞÇÏ´Â ±Ý¾×À» ÅõÀÚÇÏ¸ç ¡®ºñºñ°í ¸¸µÎ¡¯ ºê·£µå¿Í ¿¬±¸¡¤°³¹ß(R&D), Á¦Á¶±â¼úÀ» Â÷º°ÈÇÏ´Â µ¥ ÁýÁßÇß´Ù. ºñºñ°í ¸¸µÎ´Â Áö³ÇØ ¹Ì±¹ ¸¸µÎ ½ÃÀå 1À§ ÁöÀ§¸¦ ¼ö¼ºÇß´Ù. CJÁ¦ÀÏÁ¦´çÀº 2025³â±îÁö ¹ÌÁÖ Áö¿ª¿¡¼¸¸ ¸¸µÎ·Î 1Á¶¿ø ÀÌ»óÀÇ ¸ÅÃâÀ» ¿Ã¸®°í ¾Æ½Ã¾È ³Ãµ¿½ÄÇ° ³Ñ¹ö¿ø ÇÃ·¹ÀÌ¾î·Î µµ¾àÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
CJÁ¦ÀÏÁ¦´çÀº ¹Ì±¹ ¼º°øÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ¼¼°è °÷°÷¿¡¼ KÇªµå ¿µÅä¸¦ È®ÀåÇØ ³ª°£´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ¿ÃÇØ ºÏ¹Ì¿¡¼´Â Ä³³ª´Ù, ¾ÆÅÂÁö¿ªÀº È£ÁÖ, ÅÂ±¹, ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ¿¡ ¿ì¼± ÁøÀÔÅ°·Î Çß´Ù.
À¯·´Àº ¸¸µÎ¿Í ÇÔ²² ±è, Ä¡Å² µî ±Û·Î¹úÀü·«Á¦Ç° ÀÎÁöµµ È®´ë¿¡ ³ª¼±´Ù. ÇöÁö ÁÖ·ù ½ÃÀå°ú ±â¾÷ °£ °Å·¡(B2B) ½ÃÀå±îÁö À¯ÅëÃ¤³Î ´Ùº¯È¿¡µµ ÁÖ·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. CJÁ¦ÀÏÁ¦´çÀº 2018³â ºñºñ°í ¸¸µÎ µîÀ» ÇÊµÎ·Î À¯·´ ½ÃÀå¿¡ µµÀüÇß°í, 2022³â 5¿ù ¿µ±¹ ¹ýÀÎÀ» ¼³¸³Çß´Ù. ÇöÁö ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ÀÎÁöµµ°¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ôÀº ºñºñ°í ¸¸µÎ¸¦ ¾Õ¼¼¿ö 22019~2023³â ¿¬Æò±Õ 37% ÀÌ»óÀÇ ¼ºÀå¼¼¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
À°·ù°¡ µé¾î°£ Á¦Ç° ¼öÃâÀÌ ¾î·Á¿î È£ÁÖ´Â ÇöÁö¿¡ ¸¸µÎ »ý»ê °ÅÁ¡À» È®º¸Çß°í ´ëÇü À¯ÅëÃ¤³ÎÀÎ ¿ï¿ö½º ÀüÁ¡¿¡¼ ºñºñ°í ¸¸µÎ¸¦ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. ÀÌ´ÞºÎÅÍ´Â ºñºñ°í ³Ãµ¿±è¹äµµ ¼±º¸¿´´Ù. È£ÁÖ ¸ÞÀÎ½ºÆ®¸² À¯ÅëÃ¤³Î¿¡¼ ÇÑ±¹½Ä ±è¹äÀÌ ÆÇ¸ÅµÇ´Â °ÍÀº ÀÌ¹øÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù. ÀÔÁ¡ÇÑ Á¦Ç°Àº ÀÏº»¿¡ ¸ÕÀú Ãâ½ÃÇÑ ¡®ºñºñ°í ÂüÄ¡¸¶¿ä ±è¹ä¡¤ºÒ°í±â ±è¹ä¡¯ 2Á¾ÀÌ´Ù. ¿ÃÇØ È£ÁÖÀÇ 1ºÐ±â ¸ÅÃâÀº Àü³â ´ëºñ 70% ¸ÅÃâÀÌ ¼ºÀåÇß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö