°¡Àü °æÀï·Â¿¡ Çõ½Å ±â¼ú ´õÇØ¡¦ AI½Ã´ë ÁÖ¿ªÀ¸·Î ¿ì¶Ò

LGÀüÀÚ´Â °¡ÀüÀ» ³Ñ¾î Áý, »ó¾÷°ø°£, Â÷·®À» Æ÷ÇÔÇÑ ÀÌµ¿ °ø°£, °¡»ó °ø°£ÀÎ ¸ÞÅ¸¹ö½º±îÁö °í°´ÀÇ »îÀÌ ÀÖ´Â ¸ðµç °ø°£¿¡¼ ¡®½º¸¶Æ® ¶óÀÌÇÁ ¼Ö·ç¼Ç¡¯À» Á¦°øÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ Á¦Á¶ ¿ª·®¿¡ ´õÇØ »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý(IoT), ÀÎ°øÁö´É(AI) µî Çõ½Å ±â¼ú È®º¸¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
LGÀüÀÚ´Â Àü ¼¼°è ½º¸¶Æ® Á¦Ç°À» È°¿ëÇØ ½º¸¶Æ®È¨ ¼ºñ½º »ç¾÷À» Àü°³ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½º¸¶Æ®È¨¿¡¼ LGÀüÀÚÀÇ Á¦Ç°Àº ¼·Î ¿¬°áµÇ°í ÇÐ½ÀµÈ´Ù. ´Ü¼øÇÑ °¡ÀüÀÇ ¿ªÇÒÀ» ³Ñ¾î ½Ç½Ã°£À¸·Î °í°´°ú °ø°¨ÇÏ´Â ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² Àü ¼¼°è 2¾ï´ë ÀÌ»óÀÇ ½º¸¶Æ® TV¸¦ ±¸µ¿ÇÏ´Â À¥OS ¿î¿µÃ¼Á¦¸¦ ¾Õ¼¼¿ö ÄÜÅÙÃ÷ ¿ª·®µµ °ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù.
LGÀüÀÚ´Â AI Áö¿ø Áö´ÉÇü ¼¾¼°¡ ÀåÂøµÈ ½º¸¶Æ® ±â±â¸¦ ÅëÇØ Çö½Ç ¼¼°è¿¡¼ ¼öÁýÇÑ µ¥ÀÌÅÍ¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î ºÐ¼®ÇÑ´Ù. ÀÌ¸¦ AI ±â¼ú¿¡ È°¿ëÇØ ÀÚÃ¼ ´ëÇü¾ð¾î¸ðµ¨(LLM)À» ÅëÇØ ¼Ö·ç¼ÇÀ» ±¸ÃàÇØ°£´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ LGÀüÀÚ´Â Á¦Á¶ºÎÅÍ AI µî ¸ðµç ¿ª·®À» µ¿¿øÇØ °¡Àü»ç¾÷¿¡¼ ±â±â ÀÚÃ¼¿¡ Å¾ÀçµÅ Á÷Á¢ AI ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ¡®¿Âµð¹ÙÀÌ½º AI¡¯ ½Ã´ë¸¦ ÁØºñÇÑ´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² ·Îº¿°ú ¸ðºô¸®Æ¼, ¸ÞÅ¸¹ö½º µî ¹Ì·¡»ç¾÷ ¿µ¿ª¿¡¼ AI ±â¼úÀ» È°¿ëÇÑ Æ÷Æ®Æú¸®¿À ÀüÈ¯ ¸ñÇ¥¸¦ ´Þ¼ºÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.
´Ù¼öÀÇ ±Û·Î¹ú ºòÅ×Å©µµ ´Ù¾çÇÑ »ç¾÷ ¿µ¿ª¿¡¼ LGÀüÀÚ¿ÍÀÇ Çù·ÂÀ» °ÈÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ®(MS)´Â ÃÖ±Ù ¹Ì±¹ ¿ö½ÌÅÏÁÖ ½Ã¾ÖÆ²¿¡¼ ¿¸° MS CEO ¼¹Ô¿¡ Á¶ÁÖ¿Ï ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO)¸¦ ÃÊÃ»Çß´Ù. ±¸±Û°ú ÀÎÅÚ µîµµ LGÀüÀÚ¿Í Çù·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù. ½ÃÀå¿¡¼± LGÀüÀÚÀÇ ±â¾÷°¡Ä¡°¡ ÀçÆò°¡µÉ °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±èµ¿¿ø KBÁõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº ÃÖ±Ù º¸°í¼¿¡¼ ¡°LGÀüÀÚ´Â ·Îº¿, È®ÀåÇö½Ç(XR), ÀÚµ¿Â÷, ½º¸¶Æ®È¨ µî ½Ç»ýÈ°¿¡¼ »ý¼ºÇü AI¸¦ ±¸ÇöÇÒ ÇÙ½É ÇÃ·§ÆûÀ» ´Ù¼ö º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö