Å°Áî ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó 2±â ´Ü¿ø ¸ðÁý¡¦ À½¾Ç Àç´É ²Þ³ª¹« À°¼º

·Ôµ¥¹éÈÁ¡ÀÌ ¡®¸®Á¶ÀÌ½º(RE:JOICE)¡¯ Ä·ÆäÀÎÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î Å°Áî ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó 2±â¸¦ ¸ðÁýÇØ, À½¾Ç ²Þ³ª¹« À°¼º¿¡ ³ª¼±´Ù.
¡®¸®Á¶ÀÌ½º¡¯´Â ·Ôµ¥¹éÈÁ¡ÀÌ 2017³â °í°´ÀÇ ´Ù¾çÇÑ ²Þ°ú µµÀüÀ» ÀÀ¿øÇÏ±â À§ÇØ Ãâ¹üÇÑ ESG Ä·ÆäÀÎÀÌ´Ù. Áö³ÇØ¿¡´Â Ã³À½À¸·Î ¼¼°èÀûÀÎ À½¾Ç ¹«´ë¸¦ ²Þ²Ù´Â ¾ÆÀÌµéÀ» ÀÀ¿øÇÏ±â À§ÇØ ¡®·Ôµ¥¹éÈÁ¡ Å°Áî ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó¡¯ 1±â ´Ü¿ø 77¸íÀ» ¼±¹ßÇÏ°í Àü¹® ±³À°°ú ´Ù¾çÇÑ È°µ¿ ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇØ È£ÀÀÀ» ¾ò¾ú´Ù.
´ëÇ¥ È°µ¿À¸·Î´Â ·Ôµ¥ÄÜ¼Æ®È¦¿¡¼ ÁøÇàÇÑ ¡®¸®Á¶ÀÌ½º ÄÜ¼Æ®¡¯¿Í »çÁ÷ ¾ß±¸Àå¿¡¼ÀÇ ¾Ö±¹°¡ ¿¬ÁÖ, Ä³·² À½¿ø ¹ß¸Å µîÀÌ ÀÖ´Ù. ¾Èµå·¹¾Æ½º ¿ÀÅÙÀá¸Ó, ·¹ÀÌ Ã¾ µî ¼¼°èÀûÀÎ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé°úÀÇ 1:1 ±³À° ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ±âµµ Çß´Ù.
·Ôµ¥¹éÈÁ¡Àº Å°Áî ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó 2±â ´Ü¿øÀ» ¸ðÁýÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÊµîÇÐ±³ 2ÇÐ³âºÎÅÍ ÁßÇÐ±³ 2ÇÐ³â±îÁö ¹ÙÀÌ¿Ã¸°, Ã¿·Î, ÇÃ·çÆ®, Å¬¶ó¸®³Ý, Æ®·³Æê µî ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó¿¡¼ ¿¬ÁÖµÇ´Â ¾Ç±â¸¦ ¹è¿ì°í ÀÖ´Â ¾ÆÀÌµéÀÌ Âü°¡½ÅÃ»À» ¸¶ÃÆ´Ù. 1Â÷ ¿µ»ó ½É»ç¸¦ °ÅÃÄ ¼±¹ßµÈ ÀÎ¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î 6¿ù ÃÊ ¿Àµð¼ÇÀ» ÁøÇàÇØ ÃÖÁ¾ ´Ü¿øÀ» ¼±¹ßÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. 2±â ´Ü¿øµé¿¡°Ô´Â ¼¼°èÀûÀÎ ¹«´ë¸¦ ²Þ²Ü ¼ö ÀÖµµ·Ï Àü¹® ±³À°À» Á¦°øÇÑ´Ù. 6¿ùºÎÅÍ ÁÖ 1È¸ ÀÌ»ó Àü ÇÑ±¹¿¹¼úÁ¾ÇÕ¿ø ¿µÀç¿ø ÀÌ¼ºÁÖ ¿øÀå µîÀÇ Àü¹® °»çÁø°ú Çù¾÷ÇØ ±³À°À» ÁøÇàÇÑ´Ù. ÀüÃ¼ ÁöÈÖ ¹× À½¾Ç °¨µ¶Àº 1±â¸¦ ¼º°øÀûÀ¸·Î ÀÌ²ö Àü ºÎ»ê½ÃÇâ ºÎÁöÈÖÀÚ Ãâ½ÅÀÇ ÀÌ¹ÎÇü ÁöÈÖÀÚ°¡ ¸Ã´Â´Ù. ¼¼°èÀûÀ¸·Î À¯¸íÇÑ ¡®¸ÞÆ®·ÎÆú¸®Åº ¿ÀÆä¶ó ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó¡¯ ´Ü¿øµé¿¡°Ô Á÷Á¢ ¾Ç±â¸¦ ¹è¿ì°í, ³»ÇÑ °ø¿¬ ¸®Çã¼³À» Âü°üÇÒ ±âÈ¸µµ Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿À´Â 8¿ù 23ÀÏ ·Ôµ¥ÄÜ¼Æ®È¦¿¡¼ ÁøÇàµÇ´Â ¡®¸®Á¶ÀÌ½º ÄÜ¼Æ®¡¯¿¡¼´Â ±¹³»¿Ü À¯¸í ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé°úÀÇ Çù¿¬À» ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÄÜ¼Æ®¿¡´Â ¼Ò¿Ü°èÃþÀ» ÃÊ´ëÇÏ°í, °ü·Ã ¼öÀÍ±Ý Àü¾×À» ¡®Èñ¸ÁÄ£±¸ ±â¾Æ´ëÃ¥¡¯¿¡ ±âºÎÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
GoodNews paper ¨Ï ±¹¹ÎÀÏº¸(www.kmib.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç, ¼öÁý, Àç¹èÆ÷ ¹× AIÇÐ½À ÀÌ¿ë ±ÝÁö