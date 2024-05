[오늘의 QT] 소요리문답 20

내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고.(창 3:15)And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel.(Genesis 3:15)수영을 못하는 사람이 깊은 물에 빠지면 위험합니다. 아무리 발버둥을 쳐도 혼자 힘으로 나올 수 없습니다. 다른 사람이 도와주지 않는다면 살아날 수 없습니다.인류는 수영을 못하는 사람이 물에 빠진 상황과 똑같습니다. 스스로 물에서 나올 수 있는 힘과 능력이 없습니다. 인간은 죄로 사망에 이르고 하나님의 심판을 받아 영원한 형벌을 당하게 됩니다. 그 상황에서 예수 그리스도가 구원자로 나타나십니다. 그분을 통해서 우리는 구원을 얻을 수 있습니다.우리가 얻은 구원은 오직 은혜입니다. 나의 공로가 단 한 점이라도 들어갈 수 없었습니다. 물에 빠진 사람은 힘을 빼고 구조자의 손길에 전적으로 의지해야 물 밖으로 나올 수 있습니다. 오직 하나님의 은혜로만 구원을 얻게 되었습니다. 나에게 구원의 은혜를 허락하신 하나님께 감사했으면 좋겠습니다. 나의 생명은 하나님의 것입니다. 하나님께서 나의 삶을 책임지고 주관하십니다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지