[오늘의 QT] 소요리문답 19

또 여자에게 이르시되 내가 네게 임신하는 고통을 크게 더하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 사모하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고.(창 3:16)To the woman he said, “I will greatly increase your pains in childbearing; with pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you.”(Genesis 3:16)산에서 불이 나면 푸른 숲은 시커먼 재로 변합니다. 숲에 있던 크고 작은 동물들은 삶의 터전을 잃어버립니다.작은 불씨 하나가 온 숲을 재앙으로 만듭니다. 자연의 이치가 그렇습니다.아담의 죄는 작아 보이지만 모든 인류에게 매우 비참한 결과들을 낳았습니다.첫째 하나님과 교제가 끊어졌습니다. 둘째 하나님과 교제가 끊어진 인간은 사탄의 지배 아래 살게 되었습니다. 셋째 인간은 악을 행하면서 하나님의 진노를 사게 되었습니다. 넷째 인간은 이 땅에서 비참한 삶을 살게 되었습니다.죄의 결과는 매우 비참합니다. 이런 비참한 결과를 피할 수 있는 길은 오직 예수 그리스도밖에 없습니다. 예수 그리스도가 나의 구주되심을 감사했으면 좋겠습니다. 예수 그리스도가 나의 주인이 되셔서 오늘도 나를 선하게 인도하시길 함께 기도합시다.장상태 목사(파주 좋은우리교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지