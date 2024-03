[오늘의 QT] 부활의 승리

사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐 사망이 쏘는 것은 죄요 죄의 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니.(고전 15:55~57)“Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?” The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God! He gives us the victory through our Lord Jesus Christ.(1 Corinthians 15:55~57)예수님의 부활은 죄와 죽음을 극복한 최종적 승리의 상징입니다. 오늘 본문 고린도전서에서 “사망아, 네 승리는 어디 있느냐”고 묻는 말씀은 우리에게 두려움과 절망이 아닌 희망과 용기를 줍니다. 이 승리로 우리는 삶의 모든 고난 속에서도 굳건히 서 있을 수 있습니다. 부활의 승리가 일상과 신앙생활에 어떤 구체적인 변화를 가져오는지, 우리가 어떻게 이 승리를 증거할 수 있는지를 깊이 묵상해 보십시오.그 어떤 고난과 환난, 심지어 죽음이 우리를 위협하더라도 우리는 패배하지 않을 것입니다. 삶의 어려운 순간마다 부활의 승리를 기억합시다. 부활이 주는 평화와 기쁨을 삶의 각 영역에 어떻게 반영할 수 있을지 고민해봅시다. 매일 부딪치는 어려움 가운데 부활의 승리를 증거하고 실천할 힘과 지혜를 기도로 구하십시오.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지