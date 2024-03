[오늘의 QT] 십자가의 사랑

“예수께서 신 포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라.”(요 19:30)“When he had received the drink, Jesus said, “It is finished.” With that, he bowed his head and gave up his spirit.”(John 19:30)예수님의 “다 이루었다”는 선언은 십자가에서 그분의 사명이 완성됐음을 의미합니다. 이는 인류에 대한 하나님의 무한한 사랑과 구속의 완성을 상징합니다. 예수님의 십자가 희생은 사랑의 궁극적인 모델을 제시합니다. 사랑이란 자신을 희생해 다른 이를 위하는 것, 진정으로 타인의 이익을 우선시하는 걸 의미합니다.삶에서 이런 사랑을 실천하기는 쉽지 않지만 예수님의 사랑은 우리에게 힘과 영감을 줍니다. 예수님의 사랑을 따라 살아간다면 우리의 삶은 주변 사람에게 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또 공동체와 세상을 변화시키는 데 기여할 것입니다.십자가의 사랑을 묵상하면서 우리는 어떻게 하나님의 사랑을 일상에서 실천할 수 있는지, 어떻게 해야 다른 이에게 하나님의 사랑을 전달하는 선택을 할 수 있을지를 고민해야 합니다. 우리가 직면한 고통과 어려움 속에서도 예수님의 사랑과 희생은 깊은 위로와 희망을 줍니다. 그 사랑이 우리 삶 가운데 빛나게 합시다. 우리를 통해 더 많은 사람이 그 사랑을 경험할 수 있도록 합시다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지