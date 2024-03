[오늘의 QT] 인내와 믿음

그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라 주의 강림이 가까우니라.(약 5:7~8)Be patient, then, brothers and sisters, until the Lord’s coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord’s coming is near.(James 5:7~8)인내는 우리의 믿음 여정에서 중요한 덕목입니다. 하나님의 시간과 계획을 신뢰하며 기다리면 인내의 가치를 배울 수 있습니다.인내는 맞닥뜨리는 어려움과 시련에도 하나님의 약속을 붙잡고 서 있게 합니다. 우리는 인내로 하나님의 선함과 능력을 더 깊이 이해할 수 있으며 믿음도 더 강해집니다.인내는 또한 하나님의 완벽한 타이밍을 신뢰하고 기다리는 과정에서 발견되는 평안과 소망과 직결됩니다. 인내를 실천하면 삶의 도전을 극복하는 데 필요한 힘을 얻을 수 있습니다.하나님의 약속을 신뢰하며 인내하시길 소망합니다. 인내로 하나님의 시간에 맞춰 이뤄지는 그분의 놀라운 계획을 기대하며 살아가시길 바랍니다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지