[오늘의 QT] 영적 성장을 향한 소망

그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 갓난아기들같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 이는 그로 말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라.(벧전 2:1~3)Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good.(1Peter 2:1~3)베드로전서는 우리에게 영적으로 성장하려는 강렬한 열망을 갖도록 독려합니다. "갓난아기처럼 순수한 영적 우유를 갈망하라"는 비유는 신앙생활에서 하나님 말씀을 깊이 추구하라는 의미합니다. 이 갈망은 영적 성장을 촉진하고 하나님께 더 가까이 이끕니다.하나님의 말씀은 우리 영혼에 영양을 공급하고 신앙을 성숙하게 만듭니다. 갓난아기가 성장을 위해 우유가 필요하듯 우리 영혼도 하나님 말씀으로 성장하고 깊어집니다. 하나님 말씀에 대한 깊은 갈망은 삶에 변화를 가져올 뿐 아니라 직면한 시련에도 견고한 믿음을 유지하게 합니다. 말씀으로 성장하는 과정에서 하나님의 선한 뜻을 더 분명하게 이해하게 됩니다. 하나님의 사랑과 은혜를 더 깊이 경험하게 됩니다.김동영 목사(바람길교회)