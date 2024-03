[오늘의 QT] 평안을 향한 기도

평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라.(요 14:27)Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.(John 14:27)예수님이 주시는 평안은 일상에서 마주하는 도전과 시련 중에도 마음의 안식을 찾도록 돕습니다. 이 평안은 세상이 제공하는 어떤 것과도 비교할 수 없습니다. 우리의 깊은 불안과 두려움을 치유합니다. 예수님의 말씀은 우리에게 믿음 속에서 참된 평안을 찾으라고 권유합니다. 평안은 단순히 외부 상황의 변화로 오지 않습니다. 하나님과의 깊은 관계에서 비롯됩니다. 마음이 불안하거나 두려움에 휩싸일 땐 하나님께 두려움을 맡기고 그분의 평안을 구하는 것이 중요합니다. 여러분이 직면한 상황에서 하나님의 평안을 구하는 기도의 시간을 갖고 예수님의 약속을 마음에 새겨보길 바랍니다.여러분의 불안과 두려움을 놓고 하나님께 솔직히 기도하십시오. 그분의 평안이 여러분의 마음을 채우도록 허락하십시오. 하나님께서 주시는 평안이 어떻게 여러분의 마음을 강화하고 어떤 상황이든 견디는 힘을 주는지 묵상하십시오. 이 평안으로 여러분은 더 담대하고 평온한 마음으로 삶의 도전을 마주할 수 있을 것입니다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지