[오늘의 QT] 사랑의 최우선

“내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요.”(고전 13:2)“If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing.”(1 Corinthians 13:2)사랑은 인간 경험의 핵심입니다. 우리 존재를 근본적으로 변화시킵니다. 사도 바울은 고린도전서 13장에서 사랑의 가장 깊은 의미를 전하면서 이것이 어떻게 모든 걸 초월하는지 보여줍니다. 사랑은 단지 감정이나 느낌이 아닙니다. 행동과 결정에서 나타나는 깊은 약속과 헌신입니다. 진정한 사랑은 인내하며 끝까지 참고 절대 실패하지 않습니다. 사랑은 타인과의 관계를 근본적으로 변화시키며 우리 삶의 모든 측면에 하나님의 사랑을 반영케 합니다. 이 사랑은 자신을 낮추고 타인의 필요를 우선시합니다.우리의 말과 행동, 결정에 사랑이 어떻게 반영되고 있습니까. 사랑이 어떻게 타인의 삶을 풍요롭게 하는지, 또 그 사랑이 우리에게 어떤 변화를 가져다주는지 생각해보십시오. 사랑의 실천으로 우리는 하나님의 사랑을 더 깊이 이해하고 그분의 사랑을 주변에 전할 수 있습니다. 여러분의 삶이 사랑으로 가득 찼음을 보여주는 방법을 찾으십시오. 이 사랑으로 주변 사람과 더 깊이 연결되길 소망합니다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지