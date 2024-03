[오늘의 QT] 2024.3.5

모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라.(딤후 3:16∼17)All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.(2Timothy 3:16~17)성경은 하나님의 영감을 받아 쓰인 말씀입니다.성경은 우리를 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행하도록 갖출 수 있게 합니다.우리가 성경을 묵상하며 그 가르침을 따르면 믿음은 더 깊어지고 삶의 방향이 밝아집니다. 성경은 우리에게 하나님의 뜻을 알 수 있는 길목이기도 합니다. 이 길목으로 주님이 원하시는 모든 선한 일을 행할 힘과 지혜도 받게 됩니다.성경은 우리 영혼의 음식이며 영감의 근원입니다. 성경을 읽고 묵상할 때마다 하나님 말씀이 우리에게 새로운 생명과 힘을 주어 삶의 모든 영역에서 변화를 이끌어 냅니다.우리 마음을 날마다 성경의 진리에 열어두고 하나님 말씀을 항상 숙고하고 실천한다면 우리의 삶은 하나님의 영광을 반영하게 될 것입니다.김동영 목사(바람길교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지