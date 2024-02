[오늘의 QT] 충분한 은혜와 평강

하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라.(고전 1:3)Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.(1Corinthians 1:3)우리는 종종 자신의 부족함과 취약함을 느끼곤 합니다. 자신의 미숙함과 결점에 대해 자주 걱정하며 이로 인해 자책하고 좌절하는 경우가 적잖습니다. 그러나 사도 바울이 고린도에 있는 성도에게 전하는 말씀은 다릅니다. 이들은 하나님의 부르심을 받은 자로서 주 예수 그리스도 안에서 거룩하게 됐습니다.우리는 종종 자신의 부족함으로 인해 하나님의 축복과 은혜를 받을 자격이 없다고 생각합니다.하지만 바울은 우리에게 주 예수 그리스도 안에서 이미 하나님의 은혜와 평강이 주어졌음을 상기시켜 줍니다. 우리는 자신의 부족함과 약함을 인정하되 이에 갇히지 말아야 합니다. 이로써 오히려 하나님의 축복과 은혜를 경험하며 살아갈 수 있습니다.우리의 부족함이 우리를 자책하고 좌절시키지 못하도록 오직 예수 그리스도 안에서 이미 주어진 은혜와 평강에 의지합시다. 우리는 하나님의 자녀입니다. 그리고 그분 안에서 충분한 은혜와 평강이 주어졌습니다.김동영 목사(바람길교회)=총신대 신학대학원(M.Div.), 비영리민간단체 미담 대표, 청년사역네트워크 의장GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지