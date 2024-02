[오늘의 QT] 네가 하늘에까지 높아지겠느냐

가버나움아 네가 하늘에까지 높아지겠느냐 음부에까지 낮아지리라 네게 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였더라면 그 성이 오늘까지 있었으리라.(마 11:23)And you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? No, you will go down to Hades. For if the miracles that were performed in Sodom, it would have remained to this day.(Matthew 11:23)하나님의 아들이신 예수님이 유대 갈릴리 지역으로 오셨습니다. 얼마나 영광스럽고 복된 일일까요. 그뿐입니까. 기적을 베푸십니다. 병자를 고치고 1만여명을 먹이시는 오병이어 기적을 보이십니다. 그러나 사람들은 그 예수님을 업신여깁니다. 예수님의 은혜와 역사, 그 크신 사랑을 가벼이 여기고 하찮게 여깁니다. 이에 예수님은 엄히 경고합니다. “가버나움아 네가 하늘에까지 높아지겠느냐. 심판 날에 소돔 땅이 너보다 견디기 쉬우리라.”교만은 우리를 타락시킵니다. 교만은 은혜를 은혜로 보지 않고 권리로 생각하게 만듭니다. 교만은 예수님의 기적을 내가 당연히 누려야 하고 받아야 하는 것으로 주장하게 합니다. 우리가 병들면 당연히 하나님이 고쳐줘야 하고, 우리가 어려우면 하나님께서 도와주셔야 하는 것으로 인식하지요. 원하는 대로 안 되면 하나님 앞에 삐치고 교회 안 나간다 말하기도 합니다. 그게 바로 은혜를 권리로 아는 교만한 우리 모습입니다. 우리는 이 모습에서 벗어나야 합니다.임병선 목사(용인제일교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지