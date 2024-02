[오늘의 QT] 하나님의 기쁨에 주목하는 신앙

여호와께서는 그의 성전에 계시고 여호와의 보좌는 하늘에 있음이여 그의 눈이 인생을 통촉하시고 그의 안목이 그들을 감찰하시도다.(시 11:4)The LORD is in his holy temple; the LORD is on his heavenly throne. He observes everyone on earth; his eyes examine them.(Psalms 11:4)우리는 수많은 관계 속에서 살아갑니다. 친구 형제자매 부모 사제지간 등이 있지요. 그런 관계가 아름답게 만들어지고 이어지기 위해선 일방적인 관계가 돼서는 안 됩니다. 서로가 서로를 위해 배려와 이해가 될 때 그 관계는 계속 아름답고 좋은 관계로 이어집니다. 우리의 신앙도 같습니다. 일방적으로 하나님께 받으려고만 하는 신앙, 뭔가를 얻으려고만 하는 신앙은 건강하지 못합니다. 그런 신앙은 오래갈 수 없습니다. 하나님을 위해 뭔가 드릴 수 있고 하나님을 위해 일할 수 있는 그런 신앙인이 돼야 합니다.다윗의 신앙은 하나님으로부터 무엇을 받고 무엇을 얻을까에 주목하지 않았습니다. 그는 ‘하나님이 무엇을 좋아할지’ ‘어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할지’ ‘또 내가 어떤 모습으로 살아가야 하나님이 기뻐하실지’에 주목하는 신앙인이었습니다. 하나님은 그런 다윗을 위해 배려하고 무엇이라도 더 챙기려고 하는 이 관계, 얼마나 아름다운 관계입니까. 우리 모두 그런 관계로 나아가야 합니다. 그게 건강한 신앙인의 모습입니다.임병선 목사(용인제일교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지