[오늘의 QT] 하나님은 살아계십니다

여호와께서 자기를 알게 하사 심판을 행하셨음이여 악인은 자기가 손으로 행한 일에 스스로 얽혔도다.(힉가욘, 셀라) 악인들이 스올로 돌아감이여 하나님을 잊어버린 모든 이방 나라들이 그리하리로다.(시 9:16~17)The LORD is known by his acts of justice; the wicked are ensnared by the work of their hands. Higgaion. Selah. The wicked go down to the realm of the dead, all the nations that forget God.(Psalm 9:16~17)인생을 살아가면서 누구도 고난을 피할 수 없습니다. 우리 삶에서 위기는 반드시 찾아옵니다. 우리 인생에서 중요한 것은 위기가 있고 없고가 아니라 그 위기를 어떻게 대처하느냐에 문제입니다. 그런 위기가 우리 삶에 찾아왔을 때 우리가 해야 할 가장 중요한 것은 바로 여호와 하나님을 찬양하고 그의 이름을 선포하는 일입니다. 사탄은 우리 삶의 표면적 위기를 틈타 결정적 위기로 이끌어 가고자 합니다. 경제 관계 질병 등의 위기 속에서 하나님을 부정하게 만들고 하나님과 우리 관계를 단절시키고자 합니다.본문에서 저자는 사탄의 궤계를 간파합니다. 그래서 자신의 삶과 고난과 위기 속에서 어떻게든 하나님을 붙잡으려고 합니다. 환난 속에서 하나님을 찬양하고 그의 이름을 입술로 고백하고 선포합니다. 이 땅에서 하나님을 선포하며 나아갈 때 우리 삶의 위기는 그저 스쳐 지나가는 하나의 소낙비에 불과합니다.임병선 목사(용인제일교회)GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재 및 수집, 재배포금지