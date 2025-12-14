여야 소장파가 막아선 닥터나우 방지법…당 초월한 공방 격화

김윤 더불어민주당 의원, “플랫폼 의약품 도매상 금지는 국민 건강 위해 필수”

김한규 의원, “신규 스타트업 사업 원천 금지는 혁신 저해” 지적

‘네거티브 규제’ 외치는 당정과 엇박자 법안에 여당 정책위 조율 나서

비대면 진료 플랫폼 ‘닥터나우’. 닥터나우 홈페이지 캡쳐

민주당 정책위원회는 공방이 격해지자 의견 조율에 나섰다. 한정애 정책위의장은 지난 9일 복지부와 중소벤처기업부, 복지위 의원, 산업통상중소벤처기업위원회 소속 의원들이 참석한 비공개 간담회를 열고 중재안을 마련해 달라고 주문한 것으로 알려졌다.