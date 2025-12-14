코레일·해양수산개발원 ‘복합 물류망 구축’ 업무협약

북극항로. 코레일 제공

양 기관은 앞으로 북극항로를 활용한 운송로 개척 및 활성화, 철도-항만 복합 물류망 구축, 물류 정보 상호 공유 및 전문 인력 교류 등에 힘을 모은다.

특히 항만과 철도를 잇는 복합운송 시스템을 향상시키는 한편 향후 북극항로 상용화에 대비해 국제적인 물류 협정 및 정책방안 마련, 운송로 개척(부산항~블라디보스톡~TSR)을 위한 네트워크 구축 등에 집중한다.

정정래 코레일 사장직무대행은 “철도 운영기관과 해양수산 정책 연구기관이 만나 육상과 해상을 아우르는 시너지를 창출하게 됐다”며 “해양수산 및 철도물류 분야의 연구개발을 촉진하겠다”고 밝혔다.