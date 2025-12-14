충남도, 벼 품질 낮추는 ‘먹노린재’ 방제 전략 찾았다

먹노린재 발생 예측모델을 확인하기 위한 시험포장. 충남도 제공

14일 도 농업기술원에 따르면 먹노린재는 성충·약충 모두 벼 잎과 줄기 아랫부분의 즙을 빨아먹어 수량 감소와 품위 저하를 발생시키는 해충이다.

먹노린재 관련 연구를 진행한

최근 먹노린재 발생 시기 예측 모델 구축에 성공했다.

‘누적유효적산온도(CDD)’를 조사한 결과 먹노린재의 활동 최성기는 785CDD 지점이었으며, 방제 최적 시점은 785CDD에 도달 후 약 2주 뒤인 것으로 확인됐다.

방제는 월동처 방제와 본답 방제를 연계해 실시할 경우 단독 방제보다 효과가 큰 것으로 나타났다.

월동처 단계에서 초기 밀도를 선제적으로 억제하고, 본답 방제를 통해 잔존 개체를 제거하는 이중 차단 효과가 발생하기 때문으로 분석됐다.

먹노린재의 유인·기피 특성을 활용한 친환경 기술 연구의 경우 백색 발광다이오드(LED)를 20W 이상의 광량으로 조정할 때 먹노린재 유인 효과가 가장 높았다.

특히 주광등의 유인율이 62%에 달해 유인등을 활용한 방제 트랩 개발이 가능할 것으로 예상된다.

이밖에 페퍼민트·레몬그라스 등 일부 식물성 오일도 먹노린재의 뚜렷한 기피 반응이 관찰돼 향후 기피제 기반의 방제 기술도 개발 가능할 전망이다.

박한나 충남도 농업기술원 농업환경연구과 연구사는 “먹노린재의 활동 특성을 과학적으로 규명하고, 방제 최적 시점을 도출한 만큼 농가 피해 저감에 실질적인 도움을 줄 수 있을 것”이라고 말했다.