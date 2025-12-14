경기도 ‘기후행동 기회소득’ 출시 17개월 만에 누적 가입자 수 171만 넘었다
경기도는 일상생활 속에서 탄소 감축 활동을 실천한 참여자들에게 보상을 제공하는 경기도 기후행동 기회소득 전용 앱(App) ‘기후행동 기회소득’이 출시 17개월 만에 누적 가입자 수 171만명을 넘어섰다고 14일 밝혔다.
지난해 7월 기후행동 기회소득 앱 출시 후 지난 10일 기준 누적 가입자 수가 171만7501명에 이른다.
수원에 거주하는 50대 교직원 A씨는 기후행동 기회소득 앱에 가입해 ‘가정용 태양광 발전설비 설치 인증’을 통해 3만원을, 버스를 이용하며 8000보 걷기 실천으로 하루에 각각 400원씩 리워드를 받으며 탄소 감축량도 직접 눈으로 확인했다. 이후 이웃에게 앱을 소개할 때마다 200원을 적립 받는 등 꾸준한 실천 활동으로 리워드 한도 6만원을 달성해 총 2325kg 탄소를 감축했다.
이처럼 도민들은 기후행동 16개 실천 활동을 통해 1인당 연간 최대 6만원을 지역화폐로 받고 있다.
특히, 도민들의 적극적인 기후행동으로 온실가스 배출량이 약 39만6686t 감소했다. 이는 소나무 317만 그루를 심은 효과다.
경기도는 내년부터는 타지역에 주소지를 둔 경기도 소재 대학 재학생까지 기후행동 지원 범위를 확대 예정이다.
일부 시·군에서는 자체 재원을 활용해 지역 특색을 살린 추가 리워드도 지급할 예정이다.
도는 9월 용인시 등 12개 시·군을 대상으로 찾아가는 기후행동 기회소득 사업설명회를 개최했으며, 내년도 예산이 확보된 시·군부터 순차적으로 기후행동 기회소득 앱 서비스를 제공할 예정이다.
8월 경기도에서 기후행동 기회소득 가입자 9만7000여 명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 환경 문제에 더 관심을 갖게 됐다고 응답한 비율은 94%, 기후행동을 더 많이 실천하고 있다고 응답한 비율은 90%로 나타났다.
경기도 기후행동 기회소득 사업은 올해 기후에너지환경부 주관 ‘지자체 탄소중립 우수사례’ 평가에서 광역지자체 1위인 장관상을 받은 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
