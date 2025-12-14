여전히 ‘팍팍한 2030’…일자리 없는 청년 ‘160만명’
‘일자리 밖’ 2030 세대가 지난달 160만명에 육박한 것으로 집계됐다. 이는 실직했거나, 취업 준비 중이거나, 집에서 그냥 쉬는 청년층을 의미하는데 수시·경력 채용 활성화 등으로 20대의 첫 취업이 늦어지면서 30대까지 애로가 번지고 있는 것으로 분석된다.
14일 국가데이터처(옛 통계청) 경제활동인구조사 마이크로데이터 등에 따르면 경제활동인구 중 실업자이거나, 비경제활동인구 중 ‘쉬었음’ 또는 ‘취업준비자’로서 일을 하려는 의향이 있는데도 일자리 밖에 내몰려 있는 2030세대는 지난달 총 158만9000명에 달했다. 1년 전보다 2만8000명 증가했다.
‘일자리 밖 2030’은 코로나19 시절인 2021년 11월 173만7000명 이후 4년 만에 최대 규모다. 전체 2030세대 인구(1253만5000명) 중에선 12.7%를 차지했는데, 이 역시 2021년(13.0%) 이후 4년 만에 가장 높았다.
청년층은 대기업 등 안정된 일자리 문을 두들기지만, 대기업은 경력직을 원하면서 입장이 어긋난 상황이 영향을 미쳤을 것으로 풀이된다.
첫 취업 시기가 자꾸 늦어지면 30대 일자리가 더 흔들릴 가능성이 있다. 2030세대 실업자는 35만9000명으로 지난해 11월(33만7000명)과 비교하면 2만2000명 늘어났다.
11월 기준 실업자는 코로나19 팬데믹 당시였던 2021년 37명에서 2022년 36명, 2023년 35만명, 지난해 33명까지 3년 연속 감소하다가 올해 다시 증가했다. 구직활동도 하지 않는 비경제활동인구 가운데 별다른 활동 없이 ‘그냥 쉬는’ 2030세대는 71만9000명으로 2003년 통계 집계 시작 이후 최대를 기록했다.
2030세대 비경제활동인구 중 ‘취업준비자’는 지난달 51만1000명을 기록했다. 세부적으로 보면 정규교육기관 외에 취업을 위한 학원·기관에 다니는 이들은 13만3000명, 그 외 취업준비자가 37만8000명이었다.
특히 30대 초반(30~34세)에서 일자리 밖으로 밀려나는 이들이 늘고 있다. 지난달 30대 초반 ‘실업자+쉬었음+취업준비생’은 38만6000명으로 1년 전보다 3만8000명 늘었다. 전체 해당 연령대 인구에서 비율은 10.6%로, 11월 기준 2021년(10.1%) 이후 4년 만에 다시 10%대로 진입했다.
30대는 유일하게 인구가 늘어나는 세대이지만 일자리 밖으로 밀려나는 속도가 더 빠른 것으로 나타났다. 전체 30대에서 일자리 밖 인구 비율은 2021년 8.5%에서 2022년 8.0%로 내려갔다가, 2023년 8.2%, 2024년 8.4%에 이어 올해 9.0%로 올라섰다.
20대 후반(25~29세)은 여전히 일자리 사정이 가장 좋지 않았다. 지난달 ‘실업자+쉬었음+취업준비자’는 62만4000명으로 1년 전보다 2만5000명 늘었다. 전체 인구 내 비중은 18.7%로 2021년(19.4%) 이후 가장 높았다.
기획재정부는 “30대 고용률은 역대 최고인 상황이므로 한 축만 보고 고용 여건을 진단하는 데는 신중할 필요가 있다”며 “관계부처와 다양한 정책 아이디어 놓고 고민하는 과정으로, 맞춤형 방안을 고민하겠다”고 설명했다.
