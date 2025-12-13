BBC도 놀란 한국 수능 영어…“고대문자 해독 수준, 미쳤다”
“직접 풀어보라”며 수능 시험 독해 문항 소개
영국 공영방송 BBC가 한국의 수능 영어 난이도에 대해 “어렵기로 악명 높다(notoriously difficult)”고 보도했다. 그러면서 ‘직접 풀어 보라’며 올해 수능 시험의 독해 문항을 소개하기도 했다.
BBC는 12일(현지시간) 보도에서 “한국의 혹독한 대입 시험인 수능의 영어 영역은 어렵기로 악명이 높다”면서 오승걸 한국교육과정평가원 원장이 시험 난이도를 둘러싼 혼란에 책임을 지고 사임한 사실도 보도했다.
BBC는 이번 수능에서 논란이 됐던 34번과 39번 문제를 조명했다. 34번은 독일 철학자 임마누엘 칸트의 법철학과 관련해 적절한 문장을 선택하는 것이었고, 39번은
비디오 게임 참여자가 가상현실을 인식하는 방식을 다룬 지문에서 문장의 위치를 찾는 것이었다. BBC는 지문을 싣고 “자신을 시험해 보고 싶다면 문제를 풀어보라”라면서 “학생들 사이에서 ‘고대 문자를 해석하는 것 같다’ ’미친 것 같다’는 볼멘소리도 나왔다”고 전했다. 미국 온라인 커뮤니티 레딧에서는 34번 문제를 두고 “잘난 척하는 말장난” “형편없는 글”이라는 반응이 BBC는 덧붙였다.
BBC는 한국의 수능 제도 전반을 상세히 소개했다. BBC는 한국의 수능에 대해 “대학 진학뿐만 아니라 취업, 소득, 미래 인간관계까지 영향을 미치는 악명 높은 8시간짜리 마라톤 시험”이라면서 “많은 10대가 이 시험을 위해 평생을 준비하고, 일부는 네 살 때부터 사립 교육기관인 학원에 다닌다”고 소개했다. 이어 “수능은 한국에도 매우 중요한 행사로, 시험이 치러지는 하루 동안 전국적으로 활동이 멈춘다. 최적의 시험 환경 조성을 위해 건설 공사나 항공편 운항, 군사 훈련이 중단된다”면서 “1993년 첫 수능 시행 이후 12명의 수능 위원장 중 3년 임기를 다 채운 건 4명뿐이다. 대부분 시험 문제 오류 때문이었고 난이도 문제로 사임한 건 오 원장이 처음”이라고 덧붙였다.
