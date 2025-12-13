[속보] 경찰·고용노동청, 광주대표도서관 시공사 압색
경찰과 노동당국이 사망자 4명을 낸 광주대표도서관 붕괴 사고와 관련해 시공사 A사를 압수수색하는 등 본격적인 수사에 돌입했다.
광주경찰청과 광주고용노동청은 13일 광주대표도서관 원청사인 A사 본사 등에 수사관과 근로감독관 등을 보내 시공 관련 서류와 사고 이력 자료 등을 압수했다.
경찰과 노동당국은 지지대 없이 콘크리트를 타설하는 공법 등으로 시공하면서 붕괴 위험을 예방하기 위해 필요한 안전조치가 제대로 이행됐는지 여부 등을 확인할 수 있는 자료를 확보하는 데 주력한 것으로 알려졌다.
광주고용노동청 관계자는 “압수수색을 통해 확보된 증거자료를 바탕으로 원하청간 작업 지시 내역, 작업 방법, 안전관리체계 등을 확인할 것”이라고 밝혔다.
이어 “다수 사상자가 발생한 이번 사고의 구조적 원인을 철저히 규명하고 엄정하게 책임을 물을 예정”이라고 덧붙였다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
