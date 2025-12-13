광주대표도서관 붕괴사고 3번째 사망자 수습…1명 실종
광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰된 실종자 2명 중 1명이 숨진 채 발견됐다. 이번 사고로 인한 인명 피해는 사망자 3명으로 늘었다.
13일 소방당국에 따르면 이날 새벽 1시3분쯤 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 작업자 고모(68)씨가 발견됐다. 고씨는 이미 숨진 상태였다.
고씨는 사고 직전 지하층에서 철근 작업을 하고 있던 것으로 파악됐다.
소방당국은 12일 구조물 안정화 작업이 필요하다는 판단에 따라 수색 작업을 중단했다가 자정부터 재개했다.
수색이 중단되는 동안 트러스 철골 구조물이 추가로 붕괴하는 것을 막기 위해 와이어를 연결해 고정하는 등 구조물 안정화 작업이 이뤄졌다.
안정화 작업은 전날 오후 6시까지 진행될 예정이지만, 계획보다 지연됐다.
이번 사고는 지난 11일 오후 1시58분쯤 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에서 대표도서관 건립 공사장 일부가 붕괴하면서 발생했다.
이로 인해 작업자 4명이 매몰됐다. 이 중 3명은 숨졌고 나머지 1명의 위치는 아직 확인되지 않고 있다.
