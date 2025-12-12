4차선 도로에 말 2마리 활보…무슨 일이길래
12일 오후 2시45분쯤 경기 평택시 신대동에서 말 2마리가 마구간에서 탈출해 도로를 활보하는 소동이 빚어졌다.
말 주인의 신고를 받고 출동한 경찰은 25분 뒤인 오후 3시10분쯤 마구간으로부터 5.7㎞ 떨어진 지점의 왕복 4차선 도로에서 말들을 발견해 순찰차로 진로를 막아 말들을 도로 위에 세운 뒤 주인에게 인계했다.
말들이 도로를 헤매는 동안 인명 및 재산 피해는 발생하지 않았다.
다만 도로 위를 달리는 말들을 보고 놀란 시민들의 112 신고가 11건 이어졌다.
경찰 관계자는 “말들이 잠금장치가 풀린 틈에 마구간 밖으로 나간 것으로 보인다”며 “관련 피해는 발생하지 않았고, 말들도 주인에게 무사히 돌아갔다”고 말했다.
