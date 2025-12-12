‘선박왕’ 권혁, 체납액 3938억원 고액체납자 1위…쌍방울 김성태도 명단에

김성태 전 쌍방울 그룹 회장이 2023년 1월 태국 도피생활 중 체포돼 인천국제공항을 통해 압송되고 있다. 권현구 기자

김성태 전 쌍방울그룹 회장과 이른바 ‘선박왕’으로 불리는 권혁 시도상선 회장이 고액·상습체납자 명단에 포함됐다. 특히 권 회장은 개인 체납액이 4000억원에 육박해 이번 공개 대상 가운데 개인 기준 최고액 체납자로 이름을 올렸다.

조세포탈범 명단은 50명이 공개됐고 포탈 세액 총액은 1992억원이었다. 유명클럽 아레나 실소유주 강범구씨의 포탈 세액이 가장 컸다. 수입 신고를 누락하고 장부를 파기하는 방법으로 부가가치세 등 537억원을 포탈해 징역 8년에 벌금 544억원을 선고받았다. 클럽 아레나는 2019년 ‘버닝썬’ 사태 때 빅뱅의 전 멤버 승리가 해외 투자자들에게 성 접대를 제공한 곳으로 지목돼 수사받은 곳이다.