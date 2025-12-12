시사 전체기사

국립부경대, 2026학년도 수시 합격자 2753명 발표

입력:2025-12-12 17:58
공유하기
글자 크기 조정
국립부경대학교 대연캠퍼스 전경. 국립부경대 제공

국립부경대학교는 12일 2026학년도 수시모집 신입생 합격자 2753명을 확정·발표했다.

전형별 합격자는 교과성적우수인재전형 1366명, 일반전형 217명, 지역혁신인재전형 448명, 학교생활우수인재전형 392명, 농어촌인재전형 93명, 미래인재전형 55명, 특성화고교인재전형 32명, 실기우수인재전형 19명, 사회적배려대상자전형(Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ) 123명, 특수교육대상자전형 8명 등이다.

수시모집 합격자는 오는 15일부터 17일까지 학교 홈페이지를 통해 온라인 문서 등록을 해야 한다. 미등록 인원에 따른 추가 합격자는 18일부터 23일까지 순차적으로 발표될 예정이다.

한편 국립부경대는 2026학년도 정시모집으로 29일부터 31일까지 신입생 720명을 선발할 계획이다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
870
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
대법관 심사대상 명단에 李 무죄·파기환송심 판사 나란히
식당 손님에 “노조 조끼 벗어달라” 요구한 롯데百 보안요원 논란
경찰, 성시경 전 매니저 횡령 수사 종결…소속사 “처벌 원치 않아”
백해룡 “임은정 현장 수사 기초도 몰라”…檢 경고에도 기록 추가공개
이부진 장남, 서울대 수시 합격…이재용 후배 되나
[단독] 문정부 민주, 윤정부 국힘… 정권따라 줄 바꾼 통일교
“5년간 최소 58만명 부족”… ‘의대 쏠림’에 신기술 인력난
15억 내면 영주권 ‘트럼프 골드카드’… ESTA 신청자는 소셜미디어 검열
국민일보 신문구독