국립부경대, 2026학년도 수시 합격자 2753명 발표
국립부경대학교는 12일 2026학년도 수시모집 신입생 합격자 2753명을 확정·발표했다.
전형별 합격자는 교과성적우수인재전형 1366명, 일반전형 217명, 지역혁신인재전형 448명, 학교생활우수인재전형 392명, 농어촌인재전형 93명, 미래인재전형 55명, 특성화고교인재전형 32명, 실기우수인재전형 19명, 사회적배려대상자전형(Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ) 123명, 특수교육대상자전형 8명 등이다.
수시모집 합격자는 오는 15일부터 17일까지 학교 홈페이지를 통해 온라인 문서 등록을 해야 한다. 미등록 인원에 따른 추가 합격자는 18일부터 23일까지 순차적으로 발표될 예정이다.
한편 국립부경대는 2026학년도 정시모집으로 29일부터 31일까지 신입생 720명을 선발할 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
