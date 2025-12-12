시사 전체기사 [속보] 제주 해상서 상선 선원 5명 추락…해경 구조 나서 입력:2025-12-12 17:48 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “잘못하면 5년 괴로워”… 여야 양쪽 ‘대선 줄대기’한 통일교 2 [단독] 노영민 “통일교, 코로나 방역 예외 민원만 한 차례” 3 [단독] 문정부 민주, 윤정부 국힘… 정권따라 줄 바꾼 통일교 4 해병대 창군 첫 고속전투주정 ‘청새치’ 진수 5 [단독] 경찰, 윤영호가 진술한 여야 5명 중 3명 우선 수사 해당분야별 기사 더보기 1 “5년간 최소 58만명 부족”… ‘의대 쏠림’에 신기술 인력난 2 [단독] 쿠팡, 구독 해지시 무료이용권 제공 중단…탈퇴 절차 간소화 3 1년간 200% 오른 SK하이닉스… 코스피 대형주 ‘투자경고’ 속출 4 경매 나오는 아파트·상가↑… “더 못 버텨” 눈물의 영끌족 5 [단독] 자율주행 벤치마킹?… 현대차, 테슬라 특허 분석 의뢰 해당분야별 기사 더보기 1 이부진 장남, 서울대 수시 합격…이재용 후배 되나 2 백해룡 “임은정 현장 수사 기초도 몰라”…檢 경고에도 기록 추가공개 3 “다른 남자 만날까봐” 아내 얼굴에 끓는 물 부은 40대 남성 4 스토킹 여성 살해 윤정우 징역 40년 선고 5 “불이 안 꺼진다” 신고에도 출동 안한 소방…80대 참변 해당분야별 기사 더보기 1 15억 내면 영주권 ‘트럼프 골드카드’… ESTA 신청자는 소셜미디어 검열 2 변장하고 어선 타고… 천신만고 끝 오슬로 도착한 마차도 3 “리틀 이건희” 이부진, 포브스 ‘여성파워’ 90위…네이버 최수연은 91번째 4 호주 청소년 SNS 전면 금지 시행 첫 날…‘접속 인증’ 조롱도 5 日 아오모리현 앞바다 강진 나흘 만에 6.7 지진 해당분야별 기사 더보기 1 공대생→미코→배우…서민주 “‘정보원’ 첫 주연 감격, 계속 도전” 2 ‘UDT’ 조웅 감독 “위안받고 웃을 수 있는 드라마 만들겠다” 3 배우 조진웅 은퇴… 방송가 후폭풍 속 ‘소년범 낙인’ 논란도 4 트로트 서바이벌 돌아온다… 차세대 남녀 스타는 누구 5 “놀라운 10년 여기는 내 집”… 손흥민, 토트넘서 작별 인사 해당분야별 기사 더보기 1 마트서 일하던 美 88세 노인…25억원 기부 받았다 2 겨울 뮤지컬 대전 개막...스타 배우들의 유혹 3 올해 한국인이 가장 많이 사용한 앱은 ‘이것’ 4 연극 ‘라이프 오브 파이’는 왜 한국에서 뮤지컬로 팔릴까 5 ‘자연’스럽게 변한 도시숲 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 대법관 심사대상 명단에 李 무죄·파기환송심 판사 나란히 식당 손님에 “노조 조끼 벗어달라” 요구한 롯데百 보안요원 논란 경찰, 성시경 전 매니저 횡령 수사 종결…소속사 “처벌 원치 않아” 백해룡 “임은정 현장 수사 기초도 몰라”…檢 경고에도 기록 추가공개 이부진 장남, 서울대 수시 합격…이재용 후배 되나 [단독] 문정부 민주, 윤정부 국힘… 정권따라 줄 바꾼 통일교 “5년간 최소 58만명 부족”… ‘의대 쏠림’에 신기술 인력난 15억 내면 영주권 ‘트럼프 골드카드’… ESTA 신청자는 소셜미디어 검열 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요