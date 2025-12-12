이동환 고양시장 “가좌식사선·대곡고양시청식사선 확정 환영”

고양시 도시철도 2개 노선 확정…촘촘한 철도교통망 확충 최선

‘고양은평선 일산 연장’ 사업 반영될 경우 지하철로 변경 검토

이동환 고양시장. 고양시 제공

특히 고양시는 제5차 대도시권 광역교통시행계획에서 검토 중인 ‘고양은평선 일산 연장’ 사업이 반영될 경우, 지하철로 변경을 검토할 방침이다.

제2차 경기도 도시철도망 구축계획 노선도. 경기도 제공