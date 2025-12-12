부산대 수시 합격자 3297명 확정… 충원율 99%
부산대학교는 12일 2026학년도 수시모집 합격자 3297명을 확정·발표했다고 밝혔다. 앞서 지난달 발표한 음악학과·한국음악학과·무용학과·체육특기자전형 합격자 122명을 포함하면 전체 수시 합격자는 3419명이다.
전형별로는 학생부교과전형 1037명, 학생부교과 지역인재전형 493명, 학생부종합전형 671명, 학생부종합 사회배려자전형 210명, 논술전형 330명, 실기·실적전형 79명 등이다. 수능최저학력기준이 적용되는 전형은 기준을 충족한 지원자 중 전형요소 고득점자 순으로, 미적용 전형은 전형요소 성적 순으로 선발했다.
이번 수시모집에서 미충원 인원은 36명으로, 모집인원 대비 충원율은 99.0%를 기록했다. 이는 지난해 충원율(98.6%)보다 소폭 상승한 수치다.
수시 합격자는 오는월 15일부터 17일까지 합격자 온라인 문서등록을 해야 한다. 예비후보자 충원합격자는 18일과 20일, 23일 등 3차에 걸쳐 발표될 예정이다.
한편 부산대는 정시모집으로 가군 843명, 나군 704명, 다군 32명을 선발한다. 수시 이월 인원을 포함한 정시 최종 모집인원은 오는 26일 부산대 입학정보 홈페이지를 통해 공지된다.
