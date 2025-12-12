식당 손님에 “노조 조끼 벗어달라” 요구한 롯데百 논란
롯데백화점 보안요원이 식사하러 매장을 찾은 노동조합원들에게 ‘노조 조끼’를 벗어달라고 요구해 논란을 빚고 있다.
12일 X(엑스·옛 트위터) 등 SNS에 확산 중인 영상을 보면 민주노총 금속노조 조합원 등은 지난 10일 오후 7시쯤 금속노조 조끼를 입고 서울 송파구 롯데백화점 잠실점 지하 식당에서 식사하려다 보안요원의 제지를 받았다.
조끼에는 현대차 하청기업인 이수기업 해고노동자의 복직을 요구하며 ‘해고는 살인이다’ 등의 문구가 적혀있었던 것으로 알려졌다.
당시 촬영된 영상을 보면 보안요원이 “공공장소에서는 어느 에티켓을 지켜주셔야 한다”고 말하자 이김춘택 금속노조 거제·통영·고성 조선하청지회 사무장이 “우리는 공공장소에서 이러고 다닌다”고 답했다.
이에 보안요원이 “여기는 사유지”라고 말하자 이김 사무장은 “백화점이 정한 기준이 노동자를 혐오한다는 것”이라고 말했다.
이김 사무장은 “저도 노동자”라는 보안요원의 답에 “그러니까 그렇게 생각하면 안 된다. 본인의 일이니 어쩔 수 없긴 한데 혐오가 아닌지 잘 생각해달라”고 했다.
논란이 확산하자 롯데백화점 측은 노조에 사과하고 “고객 복장 제한 규정이 없다”고 해명한 것으로 전해졌다.
그러나 이수기업 해고노동자와 인권운동네트워크 바람 등 단체들은 “한국은 표현의 자유가 헌법에 명시돼있으며 노조 활동 또한 헌법에 명시된 권리”라며 “(보안요원이) 자의적 판단과 표현을 한 것은 백화점 측의 뿌리 깊은 노조 혐오 문화 탓”이라고 비판했다.
단체들은 이날 오후 롯데백화점 잠실점 앞에서 항의 기자회견을 연 뒤 노조 조끼를 입고 지하식당에 들어가 식사할 계획이다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사