‘K-사극 특화’ AI 파이프라인 성과공유회 개최

전통 의상과 소품 재현 위한 AI 실증

주관기관 과제책임자 인사이터 강태훈 부대표

성과공유회를 통해 인사이터 컨소시엄은 방송사, 기술기업, 대학이 협력해 구축한 사극 분야 인공지능 제작 인프라의 현장 적용 가능성을 확인했다.

전통 의복과 소품의 왜곡을 줄이고 한국적 사극 이미지를 안정적으로 구현할 수 있는 기반을 마련했다는 점이 강조됐으며, 제작 시간과 비용 절감, 연출 톤 일관성, 사극 이미지 자산의 장기 활용, 드라마와 영화, 교육과 전시 등으로의 확장 가능성도 함께 제시됐다.