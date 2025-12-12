행안부, 50층 이상 초고층 밀집 부산서 화재 안전 점검
홍콩 고층 화재 계기, 부산 현장 점검
헬리포트·피난구역 등 안전시설 확인
50층 이상 초고층 밀집 부산 선택
행정안전부가 최근 해외에서 발생한 고층 아파트 화재를 계기로 부산 초고층건축물의 화재 안전관리 실태를 점검했다.
김광용 행정안전부 재난안전관리본부장은 12일 부산 남구에 있는 부산국제금융센터(BIFC)를 방문해 화재 안전관리 전반을 점검했다. 부산국제금융센터는 지상 63층, 지하 4층 규모로 한국자산관리공사 등 28개 기관이 입주해 있으며, 상주 인원은 3400여명에 달한다.
이번 점검은 지난달 홍콩에서 발생한 고층 아파트 화재 이후 정부가 추진 중인 ‘고층건축물 긴급 화재안전 대책’의 하나로 이뤄졌다. 김 본부장은 현장 관계자로부터 화재 안전대책을 보고받은 뒤, 헬리포트가 설치된 옥상과 49층 피난안전구역, 1층 종합방재센터, 지하 1층 전기차 주차장 등을 차례로 살폈다.
이 과정에서 주요 소방·피난시설과 119상황실과의 상황 공유 체계를 점검하고, 고층 화재 발생 시 대피 및 구급 대응 체계가 현장에서 제대로 작동하는지 확인했다. 지하주차장에서는 전기차 화재에 대비한 전용 소화장치의 작동 원리와 실제 화재 상황에서의 진화 효과도 점검했다.
소방당국은 초고층 건물 화재의 경우 소방차를 이용한 외부 진압에는 물리적 한계가 있다고 보고 있다. 국내 고가사다리차의 유효 높이는 20층 안팎에 그쳐, 30층 이상 고층 화재는 건물 내부 소방시설과 초기 대응에 의존할 수밖에 없다. 이 때문에 고층건축물에 대해서는 화재 발생 이후 대응보다 예방과 사전 점검이 무엇보다 중요하다는 판단이다.
행안부는 현재 전국 30층 이상 고층건축물을 대상으로 화재안전점검을 진행하고 있다. 정부는 30층 이상을 고층건축물로 분류하고 있으며, 이 가운데 50층 이상은 초고층건축물, 30~49층은 준초고층건축물로 구분해 관리하고 있다.
소방청은 초고층건축물과 가연성 외장재가 사용된 준초고층 건축물을 우선 점검 중이며, 나머지 고층건축물에 대해서도 전수 점검을 이어갈 계획이다.
행안부 관계자는 “부산은 서울보다 초고층 건축물이 더 많고, 상주 인원이 많은 업무시설이 밀집한 지역”이라며 “시설 관리 여건과 실제 대응 체계를 함께 점검하기에 적합한 곳으로 판단했다”고 설명했다.
김 본부장은 “고층건축물 화재는 수직 확산이 빠르고 외부 소방 활동에 제약이 큰 만큼 철저한 예방이 중요하다”며 “선제적 점검을 통해 위험 요인을 사전에 제거하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사