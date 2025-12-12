주점서 흉기로 지인 살해한 70대 남성 징역 17년 선고

다만 고령이라는 점과 범행 당시 음주 및 정신과 약물 복용이 일부 영향을 미쳤을 가능성은 양형에 참작했다”고 설명했다.

주점에서 지인과 술을 마시다 말다툼 끝에 흉기로 살해한 70대 남성이 중형을 선고받았다.의정부지법 고양지원 형사1부(부장판사 김희수)는 살인 등 혐의로 구속기소 된 70대 A씨에 대해 징역 17년을 선고했다. 또 형 집행 종료일부터 5년간 보호관찰을 명령했다.재판부는 "살인은 피해 회복이 불가능한 중대한 범죄"라며 "피고인이 범행을 계획적으로 준비한 것으로 보이고 수법도 매우 잔혹하다"고 판시했다.이어 "심신미약 상태였다는 피고인 주장은 진술 내용과 진료 내역 등을 종합할 때 받아들이기 어렵다"며 "앞서 검찰은 지난 10월 결심공판에서 "범행의 잔혹성과 피고인의 폭력성, 재범 위험성을 고려하면 장기 격리가 필요하다"며 징역 20년을 구형했다.A씨는 지난 6월 8일 오후 9시쯤 고양시 일산서구의 한 주점에서 지인 50대 여성 B씨와 술을 마시다 말다툼 끝에 흉기를 휘둘러 숨지게 한 혐의로 체포돼 재판에 넘겨졌다. 신고를 받고 출동한 경찰은 사건 직후 인근 풀숲에 숨어 있던 A씨를 현행범으로 체포했다.고양=박재구 기자