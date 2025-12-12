광주대표도서관 붕괴…구조물 안정화에 실종자 수색 이틀째 난항

소방당국, 매몰자 2명 지하 2층 추정

동바리 사후 설치 계획에 안전관리 부실 논란

실종자 가족 “부실시공·안전불감증”

경찰, 부실시공·입찰비리 등 규명 방침

12일 오후 광주 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 사고 현장에서 관계자들이 구조물 안정화 작업을 위해 현장을 살펴보고 있다. 연합뉴스

구조물 절단과 해체 작업을 병행하며 수색을 이어가고 있다.

안균재 광주서부소방서 예방안전과장은 이날 브리핑에서 “지하 1층과 지상 1층 콘크리트 구조물, 각종 기자재가 붕괴 잔해와 뒤엉켜 있어 절단 작업을 하며 접근하고 있다”며 “콘크리트가 완전히 굳지 않은 상태에서 얼어 구조 여건이 매우 열악하다”고 설명했다. 그는 “와이어 보강 작업을 진행 중이며, 크레인 투입을 준비하고 있다”고 덧붙였다.

광주대표도서관 신축 공사장 붕괴 사고 이틀째인 12일 광주 서구 치평동 사고 현장 앞에서 한 실종자 가족이 발언하고 있다. 연합뉴스