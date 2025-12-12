[속보] 광주대표도서관 붕괴사고 구조작업 일시중단…구조물 안정화 작업

추가 붕괴 우려에 현장 안정화 우선…오후 재개 방침



광주대표도서관 신축 공사장 붕괴 사고 이틀째인 12일 광주 서구 치평동 현장 앞에서 안균재 서부소방서 예방안전과장이 기자들에게 브리핑하고 있다. 연합뉴스

12일 광주시 등에 따르면 이날 오전 9시20분부터 사고 현장에서 매몰자 구조 작업이 잠정 중단됐다.

소방당국은 이날 오후 6시까지 안정화 작업을 마무리한 뒤 중장비를 투입해 구조 작업을 재개할 계획이다.