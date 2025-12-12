‘공천개입 의혹’ 이준석 불출석…특검 대면조사 불발
2022년 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 공천 개입 의혹으로 고발된 개혁신당 이준석 대표가 김건희 특검의 출석 요구에 응하지 않았다.
이 대표는 12일 오전 10시로 예정됐던 특검의 대면 조사에 나오지 않았다. 이 대표는 앞서 특검에 이달 중에는 출석하기 어렵다는 입장을 전달한 바 있다. 사실상 특검 수사 기간 내 대면조사는 무산된 셈이다. 특검법상 김건희 특검 수사 기한은 오는 28일이다.
특검으로서는 오는 17일 윤석열 전 대통령 소환조사를 앞두고 이 대표의 진술을 활용하려는 계획에 차질을 빚게 됐다. 이 대표는 국민의힘 대표 시절인 2022년 6·1 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 당시 윤 전 대통령이 공천에 개입하려 했다는 통화녹음이 있다고 주장해왔다. 이 대표 본인이 공천에 개입한 혐의의 피고발인 신분이기도 하다. 의혹의 실체를 규명하려면 이 대표가 가진 증거자료와 진술이 꼭 필요하다는 게 특검팀 입장이었다.
특검은 이달 초부터 이 대표 측과 출석 일정을 협의하면서 주말 조사 일정까지 제시했지만 이 대표는 이달 중에는 출석이 어렵다며 대면조사를 거부하고 있다고 특검은 설명했었다.
그러나 이 대표는 이러한 특검 주장을 정면으로 반박했다. 이 대표는 전날 “일과 시간이 아닌 새벽, 심야, 공휴일 등 모든 가능한 시간대를 열어두고 출석 일정을 다각도로 제안했으며 변호인 입회가 보장된다면 즉시 조사에 응할 준비가 돼 있음을 분명히 전했다”고 밝혔다.
이어 “이러한 조율 노력에도 특검 측은 제안된 시간을 모두 거절한다는 입장만을 회신했다”며 “조사를 진행할 수 있는 시간과 여건이 충분했음에도 현실적인 협의 없이 특정 일자를 일방적으로 통보한 뒤 출석하지 않은 것처럼 비치는 언급을 한 것은 사실과 다르다”고 주장했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
