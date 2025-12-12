‘제2차 경기도 도시철도망 계획’ 승인…12개 노선 확정

대곡고양시청식사선 등 신규 6개 노선 포함

제2차 경기도 도시철도망 구축계획 노선도. 경기도 제공

제2차 경기도 도시철도망 구축계획(2026~2035)’이 국토교통부로부터 승인·고시됐다고 밝혔다.

김 부지사는 “경기도는 ‘제5차 국가철도망 구축계획’에 반영 건의한 고속철도 3개·일반철도 8개·광역철도 29개 등 총 40개 노선에 대해서도 최대한 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”며

“도민의 기대를 담은 도시철도망 계획이 차질 없이 추진되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.