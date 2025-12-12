해남군 ‘한국형 장립종 쌀’ 재배 면적 확대

장립종 쌀 전용 캐릭터 ‘짱립이’ 홍보 활용

해남군농업기술센터 제공

장립종 쌀 전용 캐릭터 '짱립이'. 해남군농업기술센터 제공

해남군은 현재 미국, 캐나다 등 해외 시장을 대상으로 장립종 쌀 원료곡 약 4t을 수출하며 인터넷 및 홈쇼핑, 오프라인 마트 등 다양한 유통 채널을 통해 국제 시장 개척에 박차를 가하고 있다. 2026년 상반기에는 민간 분야 최초로 장립종 쌀 전용 도정라인이 준공될 예정이어서, 향후 더 많은 물량이 가공되어 시중에 유통될 것으로 기대된다. 또한, 대형 유통업체와의 협력을 통해 최근 식품 트렌드를 반영한 상품밥, 밀키트, 쌀면 등 장립종 쌀을 활용한 다양한 가공상품 개발에도 적극 나설 예정이다.