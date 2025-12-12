천안 태조산에 하늘길 전망대 조성…등산로 정비 완료
충남 천안시는 태조산 등산로에 하늘길 전망대를 조성했다고 12일 밝혔다.
시는 지난 8∼10월 해맞이광장 등 4개 구간(10㎞) 등산로의 노후화된 시설을 보수했다.
구체적으로 경사가 가파르고 안전이 취약한 구간에 목계단과 데크계단과 안전난간, 야자매트를 설치했다. 또 흙막이 시설과 등의자를 설치하고, 데크상판을 교체했다.
이와 함께 4m 규모의 하늘길 전망대를 새롭게 조성해 자연경관과 천안 시내를 한눈에 조망할 수 있도록 했다. 고려 태조 왕건의 기상을 형상화한 상징물과 글자 조형물 등 포토존도 설치했다.
시 관계자는 “태조산은 시민들의 건강증진과 휴식을 책임지는 소중한 공간”이라며 “태조산을 명품 산림휴양 공간으로 가꿔 나갈 것”이라고 말했다.
