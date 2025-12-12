천안 태조산에 하늘길 전망대 조성…등산로 정비 완료

천안 태조산 등산로에 설치된 하늘길 전망대. 천안시 제공

충남 천안시는 태조산 등산로에 하늘길 전망대를 조성했다고 12일 밝혔다.

또 흙막이 시설과 등의자를 설치하고, 데크상판을 교체했다.