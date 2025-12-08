이 대통령, 다음달 다카이치 총리와 회담…중·일 ‘중재자’ 역할하나

시진핑 주석과 회담도 추진 중

이재명 대통령이 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열린 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식 회담을 하고 있다. 연합뉴스

외교당국이 일정을 조율 중인 것으로 알려졌다.

나라현은 다카이치 총리의 출신 지역이자 지역구다.

캐나다 주요 7개국(G7) 정상회의 당시 이시바 시게루 전 일본 총리와 취임 후 처음 만났다. 이후 이 대통령이 지난 8월 한·미 정상회담을 위해 미국을 향하던 중 일본 도쿄를 찾았고, 이시바 전 총리가 지난 9월 부산에 답방했다.

이후 다카이치 총리가 지난 10월 APEC을 계기로 방한하며 양국 정상은 셔틀 외교 지속 의지를 확인했다. 이 대통령은 지난달 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의 당시에도 다카이치 일본 총리와 만났지만, 비공식 약식 회담으로 이뤄졌다.