서울 아파트, 지난달 상승 거래 홀로 증가…전국·수도권은 하락
지난달 전국에서 이뤄진 아파트 매매 중 가격이 상승한 거래의 비중이 10월보다 줄어든 것으로 나타났다. 특히 10·15 대책이 시행된 수도권의 상승 거래 비중 감소 폭이 지방보다도 컸다. 하지만 서울은 예외였다. 집값 상승 기대감이 쉽게 꺾이지 않고 있어서다.
8일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 11월 전국 아파트 매매 거래 중 상승 거래 비중은 45.3%로, 전월(46.6%)보다 1.3%포인트 낮아졌다. 보합 14.1%, 하락 40.7%로 상승 거래 비중이 높은 흐름은 이어졌으나 시장의 열기가 이전보다는 다소 누그러졌다.
수도권의 상승 거래 비중도 10월(47.6%)보다 낮아진 45.4%였다. 특히 일부 지역이 규제지역(투기과열지구·조정대상지역)과 토지거래허가구역으로 묶인 경기의 상승 거래 비중 감소 폭이 컸다(45.7→44.2%). 인천은 전월과 같았다.
하지만 서울은 양상이 달랐다. 서울 아파트 매매 거래 중 상승 거래 비중은 10월 52.2%에서 지난달 54.1%로 1.9%포인트 증가했다. 10·15 대책 이후 매수 심리가 위축되며 아파트 매매량은 이날 기준 72.3%(8474→2350건) 줄었지만, 이전보다 가격이 오른 거래의 비중은 늘어난 것이다.
자치구별로 살펴보면 영등포구(56.9→71.4%), 마포구(57.5→70.0%), 동작구(56.7→66.7%) 등 일부 한강 벨트 지역에선 상승 거래 비중이 70%에 이르렀다. 매수자들이 가격 상승 기대가 큰 지역에서 이전보다 높은 가격을 주고도 매수에 나선 것으로 풀이된다.
반면 기존에도 토허구역이었던 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구의 상승 거래 비중은 줄었다. 강남 3구는 64.1%에서 60.7%로, 용산구는 63.4%에서 61.5%로 감소했다. 김은선 직방 빅데이터랩실 랩장은 “규제 이후 수요자들의 관망 흐름이 일부 반영된 것으로 볼 수 있으나 전체 거래의 60% 이상이 상승 거래라는 점은 강남권 고가 아파트 시장이 여전히 가격 방어력을 갖추고 있음을 시사한다”고 말했다.
지방 부동산 시장은 상승 45.2%, 하락 42.3%, 보합 12.4%로 상승과 하락이 균형을 이룬 모습이었다. 지역별로는 울산(49.2%), 전북(49.0%), 부산(47.5%), 대전(46.9%), 대구(45.7%) 순으로 상승 거래 비중이 컸으며, 공급 여건, 입지 경쟁력, 산업 기반 등 지역별 환경에 따라 시장 반응이 다르게 나타났다.
한편 지난 3월 강남 3구와 용산구가 토허구역으로 묶인 이후 이들 지역에서 신고가 거래 비중이 이전보다 늘어났다는 조사 결과도 나와 집값 양극화 심화 우려도 제기된다. 신한투자증권이 강남 3구와 용산구의 토허구역 지정 전후 거래량과 신고가 비율을 분석한 결과, 규제 전(2024년 4월~2025년 2월) 신고가 비율은 42.5%에서 규제 후(2025년 3~11월) 51.5%로 9%포인트 증가했다.
우병탁 신한프리미어 패스파인더 전문위원은 “거래 규제에도 매수에 나서는 사람들은 집값이 상승할 것이란 전제를 깔고 있어서 신고가 거래가 계속될 수밖에 없는 상황”이라며 “정부가 주식·금융투자 활성화를 이어가며 꾸준히 주택 공급을 확대할 것이란 메시지를 내는 방식으로 부동산 가격 상승 기대심리를 낮추지 못하는 이상 이런 흐름은 이어질 수밖에 없을 것”이라고 말했다.
