‘비버롹스 2025’에 사흘간 1만 5000명 운집

스마일게이트 퓨처랩 재단이 인디게임·컬처 페스티벌 ‘비버롹스 2025’에 사흘간 1만 5000명의 관람객이 다녀갔다고 8일 밝혔다.

1만 5000명은 지난해 1만 명에 비해 50% 늘어난 수치다. 4회째를 맞는 비버롹스는 올해까지 누적 관람객 4만 3000여 명을 기록하며 명실상부한 국내 대표 인디게임 축제로 자리매김했다.올해 비버롹스는 빛의 3원색인 'RGB'를 전시 콘셉트로 삼았다. 82개 현장작품을 고난도 컨트롤을 요구하는 '레드(Red)', 대중적인 재미를 추구하는 '그린(Green)', 초보자도 쉽게 즐길 수 있는 '블루(Blue)' 존으로 구분해 직관적으로 찾을 수 있게 배치했다. 비버롹스를 찾은 관람객들은 본인에게 알맞은 난이도의 다양한 게임을 즐길 수 있었다. 관람객이 직접 탐험가가 되어 행사장을 둘러보고 미션을 수행할 수 있도록 돕는 '비버롹스 가이드북'도 큰 호응을 얻었다.'산나비' 특별 부스에는 사흘 내내 수백명의 인파가 몰리며 인디게임 업계의 전설다운 인기를 실감케 했다. 일부 인기 굿즈는 오픈과 동시에 빠르게 소진되며 팬들의 뜨거운 사랑을 입증했다. 네이버웹툰과 협업한 게임잼 '비버잼'을 통해 탄생한 작품들과 실험적이고 도전적인 게임을 선보인 '아웃오브인덱스' 전시작들도 관람객에게 신선한 재미를 선사했다. 아울러 인디게임을 진지하게 플레이하고 개발자에게 피드백을 전하는 전용 공간 '플리더스 FGT(Focus Gropu Tes)존'도 운영되어 인디게임 팬과 창작자가 소통하는 의미 있는 시간을 보냈다.다채로운 무대 이벤트도 호평을 받았다. 인플루언서 수련수련, 짬타수아, 김성회와 웹툰작가 키몽, 성우 김예림 등이 함께한 무대 프로그램에는 많은 관람객이 참여해 축제 분위기를 고조시켰다. 산나비 개발사 '원더포션'의 유승현 대표와 '좋은 피자, 위대한 피자' 개발사 대표 앤서니 라이(Anthony Lai) 대표는 특강을 통해 인디게임 창작자를 위한 실용적인 인사이트를 전달했다.축제 마지막날에는 '비버피처드 2025' 시상식이 열렸다. 참가 전시팀이 직접 투표로 뽑는 '올해의 비버'에는 ▲리턴트루 '영상편집자' ▲메이플라이 '프로젝트 레버넌트' ▲아이언디어 '루나락시아 -까치는 종말을 노래하네-'가 선정됐다.경기콘텐츠진흥원, 네이버웹툰, 레이저, 벤큐, 스토브인디, 유니티, 플리더스 등 비버롹스 후원사들이 선정한 비버피처드 특별상에는 ▲리퓨엘 '오비스 루프' ▲스튜디오 BBB '모노웨이브' ▲캣 소사이어티 '던전 인' ▲픽셀리안 '크로노 서울' ▲피프티원퍼센트 '페블 나이츠' ▲체이싱폭스 '잭 더 리퍼' ▲팀 타파스 '마녀의 정원 ▲아이엠게임 '마스터 오브 피스' ▲오르투스게임즈 '아르뷔엔의 겨울'이 이름을 올렸다.축제의 열기는 온라인으로 이어진다. 현장에서 호평받은 전시작들을 포함해 총 200여 개에 달하는 독창적인 인디게임은 오는 14일까지 스토브 플랫폼 내 '비버롹스 2025 온라인 전시관'에서 계속해서 만나볼 수 있다.백민정 스마일게이트 퓨처랩 센터장은 "비버롹스 기간 동안 창작자와 팬, 그리고 게임 생태계의 다양한 구성원들이 한 공간에서 소통하며 즐거움을 나누는 모습이 감명 깊었다"며 "올해 방문해주신 많은 관람객 여러분께 진심으로 감사드리며, 창작자가 주인공이 되어 대중과 함께 즐기는 인디게임 문화 페스티벌 비버롹스는 더욱 발전된 모습으로 돌아올 예정이니 앞으로도 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 말했다.