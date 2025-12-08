代 이어 편종·편경 만든 김종민 씨, 악기장 보유자 된다
전승 단절 위기에 놓였던 편종·편경 제작이 부친에 이어 아들의 손끝에서 명맥을 잇게 됐다.
국가유산청은 8일 국가무형유산 악기장 편종·편경 제작 분야 보유자로 김종민(57) 씨를 인정할 예정이라고 밝혔다.
두 단의 나무 틀에 금속으로 된 종 16개를 두 줄로 나누어 매단 형태의 악기 ‘편종’과 종 대신 ‘ㄱ’자 모양의 돌 16개를 매단 악기 ‘편경’은 궁중 의례의 아악 연주에 사용된다.
김씨는 ‘편종·편경 제작’ 분야의 유일한 악기장 보유자인 김현곤(90) 장인의 아들이다. 부친의 작업을 도우며 편종·편경 제작 기술을 익혔고 2016년 이수자가 됐다. 유산청은 이 종목의 전승여건이 매우 취약하다고 판단해 2023년 국가긴급보호무형유산으로 지정했다. 김씨는 이에 따라 전승교육사 단계를 거치지 않고 곧바로 보유자로 인정 예고됐다.
