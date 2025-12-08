代 이어 편종·편경 만든 김종민 씨, 악기장 보유자 된다

편종·편경 제작 기술을 익혔고 2016년 이수자가 됐다.

이 종목의 전승여건이 매우 취약하다고 판단해 2023년 국가긴급보호무형유산으로 지정했다. 김씨는 이에 따라

단계를 거치지 않고 곧바로 보유자로 인정 예고됐다.