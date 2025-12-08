김포 5호선 연장·콤팩트시티 지연 장기화…시민 불만 고조
김포시민단체 세종서 항의 집회
KDI 예타 지연에 개발 차질
신속예타 발표·정상 추진 등 촉구
경기 김포 5호선 연장과 김포한강2콤팩트시티 사업이 장기간 답보 상태에 놓이면서 시민 불만이 높아지고 있다.
사업이 지지부진한 가운데 김포 시민단체들은 8일 세종시 기획재정부 청사를 찾아 정부의 즉각적인 조치를 촉구하는 집회를 진행했다.
김포검단시민연대, 김포신도시주민대책위원회, 양촌대책위원회, 연합비상대책위원회 등 시민단체 4곳은 이날 기획재정부 앞에서 집회를 열고 “정부가 발표한 5호선 연장 계획이 사실상 중단됐다”며 “기재부와 국책연구기관의 지연이 지역 혼란을 키우고 있다”고 주장했다.
특히 한국개발연구원(KDI)의 신속예비타당성조사 재검토가 장기화되면서 사업 일정 전반이 미뤄지고 있다고 비판했다.
정부는 지난해 5호선 김포 연장을 본사업으로 확정하고 2031년 개통 목표를 제시했으나, 이후 구체적인 후속 절차는 공개되지 않았다.
이와 함께 김포한강2콤팩트시티도 2033년 분양을 목표로 추진 중이지만, 철도 연장 여부가 확정되지 않아 전체 개발 계획에 차질이 발생하고 있다.
서형배 김검시대 위원장은 “철도 계획이 정리되지 않으면 콤팩트시티도 제때 추진되기 어렵다”며 신속한 행정 결정을 촉구했다.
사업 지연으로 인한 주민 불안도 커지고 있다. 수용 예정 지역 주민들은 지장물조사가 시작되지 않아 보상 기준이나 일정이 불명확하다며 불만을 표출했다.
한 주민은 “주거지 수용만 예정돼 있을 뿐 절차가 전혀 안내되지 않는다”며 “대출과 건축 제한까지 겹쳐 재산권이 사실상 묶여 있다”고 호소했다.
시민단체는 ▲지장물조사 즉시 착수 ▲보상 기준 공개 ▲신속예타 발표 일정 명확화 ▲5호선 연장 계획의 정상 추진 ▲주민 피해 최소화 대책 마련 등을 정부와 한국토지주택공사(LH)에 요구했다.
시민단체는 “행정 지연은 단순한 관리 문제를 넘어 주민 생활과 재산권에 직접적인 영향을 미친다”며 “정부와 정치권 모두 약속을 했지만 책임지는 주체가 없다”고 비판했다.
시민단체는 이번 집회를 시작으로 추가 행동도 예고했다. 시민단체는 “예타 결과가 나오지 않으면 사업은 한 발짝도 움직일 수 없다”며 “정부가 명확한 입장을 내놓을 때까지 대응을 이어가겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
