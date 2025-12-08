LG디스플레이·트윈스 클럽, 장애인 복지시설 찾아 봉사 실천

트윈스 클럽 봉사 참여자들이 파주시 주람동산에서 사랑 나눔 행사를 실천하고 선물을 전달했다. LG디스플레이 제공

“우리 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 작은 정성을 전할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 변함없이 사랑 나눔 실천에 앞장서는 단체가 되겠다”고 말했다.