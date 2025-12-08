인천시 신임 정무부시장에 신재경 국힘 남동구을 당협위원장 내정
인천시는 민선8기 제3대 정무부시장에 신재경 국민의힘 남동구을 당협위원장을 내정했다고 8일 밝혔다. 시는 곧 신원조사 등 소정의 채용절차를 거쳐 신 내정자를 정식 임용할 계획이다.
신 내정자는 인천에서 중·고등학교를 졸업하고 국회의원 보좌관과 대통령비서실 총무비서관실 선임행정관을 지내는 등 중앙과 지방정치 경력이 풍부하다는 평을 받고 있다. 또 현재 인천도시공사(iH) 비상임이사와 국민의힘 남동구을 당협위원장으로 활동 중이다.
신 내정자는 임용 후 시청 소관부서 업무는 물론 인천경제청, 공사·공단 등과의 정무적 차원의 협력·조정 업무를 맡게 된다. 아울러 정치권과의 협력과 시민소통을 더욱 강화해 민선8기 후반기 시정성과를 확실히 챙기게 될 것으로 보인다.
한편, 최근 사의를 표한 황효진 부시장은 이행숙 전 부시장과 함께 특보단으로서 시정 발전을 위한 역할을 담당할 예정이다.
