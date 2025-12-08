이군현 “깜깜이 여론조사보다 공개토론이 먼저”
토론회 없는 단일화 방식 반박
온라인 토론회 개최 공식 요구
경남교육감 출마를 준비 중인 이군현 전 국회의원(17·18·19·20대)이 보수·중도 교육감 후보 단일화 과정에서 진행 중인 깜깜이 여론조사 방식을 비판하며 후보자 공개토론 후 여론조사 실시를 요구했다.
이군현 입후보예정자는 최근 발표한 입장문에서 “경남교육감 선거는 한 사람의 자리가 아니라 우리 아이들의 교육과 학교의 미래를 책임질 수장을 뽑는 일”이라며 “공개 토론 한 번 없이 ‘깜깜이 여론조사’만으로 단일 후보를 정하려는 것은 도민을 배제하는 처사”라고 비판했다.
그는 “정당 공천이 없는 선거인 만큼, 각 후보의 교육철학과 비전(방향과 목표), 국가관, 도덕성과 청렴성, 교육행정 능력이 도민 앞에서 충분히 검증돼야 한다”며 교육감 선거의 특수성을 강조했다.
특히 단일화 기구가 “선거법상 후보자 간 방송토론회가 불가하다”고 설명한 것에 대해서도 반박했다. 이 전 의원은 지난 11월 28일 경남도선거관리위원회에 확인한 결과, 유튜브 등 온라인 생중계를 통한 후보자 토론회 개최가 가능하다는 답변을 받았다고 밝혔다.
이군현 입후보예정자는 단일화연대 측에 보낸 공문을 통해 “정책 토론·교육철학 검증·도덕성 평가도 없이 여론조사 수치만으로 단일후보를 뽑는 것은 비상식적”이라며 “온라인 생중계 토론회를 개최한 뒤 여론조사를 실시해 달라”고 요청했다.
단일화 자체에는 찬성 입장을 분명히 했지만 깜깜이 여론조사만으로 선출하는 단일화, 절차가 비상식적인 단일화에는 동참하지 않겠다고 강조했다. 그는 “보수 진영이 힘을 모아 본선 경쟁력을 높여야 한다는 큰 방향에 동의한다”면서도 “그러나 절차는 상식적이고 공정하며 도민 앞에 떳떳해야 한다”고 선을 그었다.
이군현 입후보예정자는 “오늘의 문제 제기는 졸속, 불투명 경선을 막고, 경남교육의 미래와 도민의 알 권리를 지키기 위한 최소한의 요구”라며 “교육감 선거는 정책으로 경쟁하고, 비전으로 평가받고, 도덕성으로 검증받는 선거가 돼야 한다”고 강조했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
