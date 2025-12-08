포항 학산천, 생태하천으로 재탄생…복개도로 철거 물길 열어

포항 학산천 복원 조감도. 포항시 제공

생태하천으로 탈바꿈했다.

포항시는 8일 ‘학산천 생 태하천 복원사업 ’ 준공을 앞두고 ‘물길맞이 행사’를 열었다고 밝혔다.

연꽃씨앗 EM흙공 던지기 체험, 생태복원과 수질개선의 상징적 의미를 담은 부대행사도 열렸다.

자연형 생태하천으로 되살리는

학산천 생태하천복원사업을 추진해 왔

다.

시는 2017년부터 복개로 오염이 심한 학산천을 비롯해 양학천, 칠

성천, 두호천 등 도심 4개 하천의 복원을 추진 중이다.